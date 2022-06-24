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Решил не знакомиться с третьим дивизионом: Руни ушел из Дерби

Англия
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Печальная история санкций и проблем с финансированием

Решил не знакомиться с третьим дивизионом: Руни ушел из Дерби

Фото: twitter.com/dcfcofficial

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"Дерби Каунти" объявил о расставании с главным тренером команды Уэйном Руни. Тренер сам попросил о расторжении контракта.

"Бараны" вылетели из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.

В течении прошлой кампании с "Дерби" сняли 21 очко за финансовые нарушения. Тогда Уэйн Руни отказался уходить из команды и доиграл сезон.

Финишировали "бараны" на 23 месте с 34 очками после 46 туров. Ниже "Дерби" только "Барнсли" с 30 баллами.

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В статье: Уэйн Руни Чемпионшип Дерби Каунти
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