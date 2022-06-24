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Решил не знакомиться с третьим дивизионом: Руни ушел из Дерби
Печальная история санкций и проблем с финансированием
Фото: twitter.com/dcfcofficial
"Дерби Каунти" объявил о расставании с главным тренером команды Уэйном Руни. Тренер сам попросил о расторжении контракта.
"Бараны" вылетели из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.
Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC— Derby County (@dcfcofficial) June 24, 2022
В течении прошлой кампании с "Дерби" сняли 21 очко за финансовые нарушения. Тогда Уэйн Руни отказался уходить из команды и доиграл сезон.
Финишировали "бараны" на 23 месте с 34 очками после 46 туров. Ниже "Дерби" только "Барнсли" с 30 баллами.
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