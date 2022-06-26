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Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Мадридцы следят за действиями мерсисайдцев

Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" Юргена Клоппа рассматривает возможность продать вингера Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.

Сделка может стать возможной из-за того, что следующим летом 30-летний форвард станет свободным агентом. Вместе с этим, клуб хочет заработать минимум 60 млн фунтов. Сам Салах тоже не против сменить прописку.

Среди клубов, которые следят за ситуацией с Мохамедом, выделяется "Реал". Мадридцы готовы попытаться подписать звезду "Ливерпуля" уже этим летом.

Отметим, что Салах был признан лучшим игроком прошлого сезона в Англии. Вместе с командой он выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
The Sun

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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
26.06.2022 в 09:40
Хана Барселоху та Монреальському Оленю...
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 09:14
Барсодрочери подавляться своїм лайном від заздрості...
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.06.2022 в 09:05
Точно Цыганкова хотят
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 09:55
та ні... для них приорітет-- Хобленко з "Кривобаса"...
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0
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