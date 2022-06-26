Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля

"Ливерпуль" Юргена Клоппа рассматривает возможность продать вингера Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.

Сделка может стать возможной из-за того, что следующим летом 30-летний форвард станет свободным агентом. Вместе с этим, клуб хочет заработать минимум 60 млн фунтов. Сам Салах тоже не против сменить прописку.

Среди клубов, которые следят за ситуацией с Мохамедом, выделяется "Реал". Мадридцы готовы попытаться подписать звезду "Ливерпуля" уже этим летом.

Отметим, что Салах был признан лучшим игроком прошлого сезона в Англии. Вместе с командой он выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии.