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Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля
Мадридцы следят за действиями мерсисайдцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" Юргена Клоппа рассматривает возможность продать вингера Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.
Сделка может стать возможной из-за того, что следующим летом 30-летний форвард станет свободным агентом. Вместе с этим, клуб хочет заработать минимум 60 млн фунтов. Сам Салах тоже не против сменить прописку.
Среди клубов, которые следят за ситуацией с Мохамедом, выделяется "Реал". Мадридцы готовы попытаться подписать звезду "Ливерпуля" уже этим летом.
Отметим, что Салах был признан лучшим игроком прошлого сезона в Англии. Вместе с командой он выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии.
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