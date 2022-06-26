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Манор Соломон будет получать в Фулхэме 1,8 миллиона фунтов в год
Израильтянин подпишет пятилетний контракт
Фото: To The Lane And Back
Лондонский "Фулхэм" должен официально объявить о приобретении вингера "Шахтера" Манора Соломона на следующей неделе. Как утверждает издание Ynet, донецкий клуб получит за израильтянина около 7 миллионов евро.
По информации издания, Соломон подпишет с "Фулхэмом" контракт сроком на пять лет, с зарплатой 1,8 миллиона евро в год. Как считается, Манор получал в "Шахтере" около 0,9-1 миллиона евро в год.
Изначально донецкий клуб требовал за трансфер игрока более 25 миллионов евро, однако начавшаяся 24 февраля полномасштабная война Украины против России заставила клуб снизить цену. Соломон перешел в "Шахтер" зимой 2019 года за 6 миллионов евро.
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