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Официально. Арсенал приобрел форварда Манчестер Сити
Лондонцы заплатили за трансфер бразильца 45 млн фунтов
Фото: arsenal.com
Лондонский "Арсенал" объявил о переходе нападающего Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".
25-летний бразилец заключил с "канонирами" долгосрочное соглашение, сообщает пресс-служба клуба. По неофициальной информации, срок действия контракта рассчитан до лета 2027 года.
Также сообщалось, что трансфер Жезуса обойдется лондонцам в 45 млн фунтов. В новой команде он выбрал 9-й номер, под которым играл и в "Сити".
Габриэль выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. С тех пор он наиграл 236 матчей, в которых забил 95 мячей и оформил 46 результативных передач. В футболке горожан он выиграл 11 трофеев, среди которых – 4 титула чемпиона АПЛ.
⛅️ On Cloud No. 9— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022
???? Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd
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