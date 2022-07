Официально. Арсенал приобрел форварда Манчестер Сити

Лондонский "Арсенал" объявил о переходе нападающего Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".

25-летний бразилец заключил с "канонирами" долгосрочное соглашение, сообщает пресс-служба клуба. По неофициальной информации, срок действия контракта рассчитан до лета 2027 года.

Также сообщалось, что трансфер Жезуса обойдется лондонцам в 45 млн фунтов. В новой команде он выбрал 9-й номер, под которым играл и в "Сити".

Габриэль выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. С тех пор он наиграл 236 матчей, в которых забил 95 мячей и оформил 46 результативных передач. В футболке горожан он выиграл 11 трофеев, среди которых – 4 титула чемпиона АПЛ.

⛅️ On Cloud No. 9



???? Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd