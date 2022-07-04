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Официально. Арсенал приобрел форварда Манчестер Сити

Англия
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Лондонцы заплатили за трансфер бразильца 45 млн фунтов

Официально. Арсенал приобрел форварда Манчестер Сити

Фото: arsenal.com

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Лондонский "Арсенал" объявил о переходе нападающего Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".

25-летний бразилец заключил с "канонирами" долгосрочное соглашение, сообщает пресс-служба клуба. По неофициальной информации, срок действия контракта рассчитан до лета 2027 года.

Также сообщалось, что трансфер Жезуса обойдется лондонцам в 45 млн фунтов. В новой команде он выбрал 9-й номер, под которым играл и в "Сити".

Габриэль выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. С тех пор он наиграл 236 матчей, в которых забил 95 мячей и оформил 46 результативных передач. В футболке горожан он выиграл 11 трофеев, среди которых – 4 титула чемпиона АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэль Жезус
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Источник:
arsenal.com

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