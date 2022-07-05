60-миллионный новичок Тоттенхэма получил одноматчевую дисквалификацию

За бразильского форварда Ришарлисона "Тоттенхэм" этим летом выложил 60 миллионов фунтов. И он не сыграет в первом туре.

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Все дело в его старых грехах еще в футболке "Эвертона". В матче против "Челси" бразилец во время празднования гола поднял брошенную с трибун петарду. Это и послужило причиной дисквалификации.

Richarlison has been given a one-game ban by the FA for his flare-throwing celebration against Chelsea in May ???? pic.twitter.com/FnLiO0YBWr — GOAL News (@GoalNews) July 5, 2022

Отметим, что в первом туре нового сезона "Тоттенхэм" сыграет против "Саутгемптона". Во втором - против "Челси".