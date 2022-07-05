  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 60-миллионный новичок Тоттенхэма получил одноматчевую дисквалификацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

60-миллионный новичок Тоттенхэма получил одноматчевую дисквалификацию

Англия
(1 голосов)

За былые грехи

60-миллионный новичок Тоттенхэма получил одноматчевую дисквалификацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За бразильского форварда Ришарлисона "Тоттенхэм" этим летом выложил 60 миллионов фунтов. И он не сыграет в первом туре.

Читайте такжеЗвездный партнер Миколенко официально перебрался в Тоттенхэм

Все дело в его старых грехах еще в футболке "Эвертона". В матче против "Челси" бразилец во время празднования гола поднял брошенную с трибун петарду. Это и послужило причиной дисквалификации.

Отметим, что в первом туре нового сезона "Тоттенхэм" сыграет против "Саутгемптона". Во втором - против "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ришарлисон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде