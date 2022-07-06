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Фулгэм подпишет полузащитника Манчестер Юнайтед
Хавбек в прошлом сезоне играл в "Фламенго"
Андреас Перейра
"Манчестер Юнайтед" принял предложение "Фулхэма" о трансфере полузащитника Андреаса Перейры. Об этом сообщает издание Ske Sports.
Лондонский клуб отдаст за хавбека около 10 миллионов евро.
Отметим, что прошлый сезон Перейра провел в составе бразильского "Фламенго". В 25 матчах Андреас забил два гола и отдал две результативные передачи.
В сезоне 2022/2023 "Фулхэм" будет играть в АПЛ.
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Источник:Sky Sports
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