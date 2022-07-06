Фулгэм подпишет полузащитника Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" принял предложение "Фулхэма" о трансфере полузащитника Андреаса Перейры. Об этом сообщает издание Ske Sports.

Лондонский клуб отдаст за хавбека около 10 миллионов евро.

Отметим, что прошлый сезон Перейра провел в составе бразильского "Фламенго". В 25 матчах Андреас забил два гола и отдал две результативные передачи.

В сезоне 2022/2023 "Фулхэм" будет играть в АПЛ.