Звездный экс-игрок Арсенала и сборной Англии завершил карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшир объявил об уходе из профессионального футбола в возрасте 30 лет.

Футболист опубликовал в социальных сетях длинный пост с подписью:

"Я осуществил свою мечту. Спасибо всем".

Напомним, Уилшир начал свой путь в "Арсенале", где он прошел академию клуба, прежде чем дебютировать в первой команде в 2008 году. Он сыграл почти 200 матчей и забил 14 голов за "канониров" в течение 10 лет.

После ухода из "Арсенала" Джек играл за "Вест Хэм" и "Борнмут". Последним его клубом был датский "Орхус", который он покинул этим летом после завершения срока контракта.

В футболке национальной сборной Англии он отыграл 34 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.