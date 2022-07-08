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СМИ: У Фулхэма новые проблемы, связанные с трансфером вингера Шахтера
Лондонцам тяжело дается данный переход
Фото: ФК Шахтер
Не так давно появилась информация, что лондонский "Фулхэм" окончательно согласовал аренду Манора Соломона. Их первая попытка полноценного перехода провалилась.
Однако сейчас появилась новая проблема. По данным Sport 5, вингер "Шахтера" успешно прошел медосмотр, однако "дачники" пока не могут зарегистрировать этот переход.
Все из-за нового правила ФИФА - игроки, которые приостановили контракт не могут быть заявлены за новый клуб ранее первого августа. Вероятно, "Фулхэму" придется договариваться о внешней страховке, которая позволит Манору тренироваться с лондонцами.
У Соломона, напомним, контракт с "Шахтером" действует до зимы 2023-го года. После годовой аренды он сможет с любым клубом подписать предварительный контракт.
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