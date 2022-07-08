СМИ: У Фулхэма новые проблемы, связанные с трансфером вингера Шахтера

Не так давно появилась информация, что лондонский "Фулхэм" окончательно согласовал аренду Манора Соломона. Их первая попытка полноценного перехода провалилась.

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Однако сейчас появилась новая проблема. По данным Sport 5, вингер "Шахтера" успешно прошел медосмотр, однако "дачники" пока не могут зарегистрировать этот переход.

Все из-за нового правила ФИФА - игроки, которые приостановили контракт не могут быть заявлены за новый клуб ранее первого августа. Вероятно, "Фулхэму" придется договариваться о внешней страховке, которая позволит Манору тренироваться с лондонцами.

У Соломона, напомним, контракт с "Шахтером" действует до зимы 2023-го года. После годовой аренды он сможет с любым клубом подписать предварительный контракт.