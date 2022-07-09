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Сандерленд выкупил вундеркинда Тоттенхэма, который обошелся лондонцам в 10 миллионов фунтов

Англия
(3 голосов)

Джек Кларк сыграл ничтожные 4 матча за три года в Лондоне

Сандерленд выкупил вундеркинда Тоттенхэма, который обошелся лондонцам в 10 миллионов фунтов

Фото: Tottenham Hotspur

UA-Футбол
Новина українською

Менеджмент "Тоттенхэм Хотспур" готов отпустить молодого вингера Джека Кларка, ранее считавшегося одним из самых талантливых английских игроков. Как сообщает издание The Athletic, нападающий перейдет в "Сандерленд".

Весь предыдущий сезон Кларк отыграл именно в этом клубе, и помог ему добыть промоушн в английский Чемпионшип из третьего дивизиона. За год в "Сандерленде" Кларк сыграл в 17 матчах Лиги 1, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

В "Тоттенхэм" Джек попал еще три года назад – летом 2019 – из "Лидс Юнайтед". Тогда "шпоры" заплатили за него 10 миллионов фунтов. Однако, за все это время Кларк сыграл за лондонский клуб лишь 4 матча: 3 в еврокубках и 1 в Кубке Англии.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сандерленд Джек Кларк
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
09.07.2022 в 18:46
Якби автор ще додав що чуваку зараз 21 рік (восени буде 22) то можна було б припустити що на трієчку він з подачею матеріалу справився.
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