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Сандерленд выкупил вундеркинда Тоттенхэма, который обошелся лондонцам в 10 миллионов фунтов
Джек Кларк сыграл ничтожные 4 матча за три года в Лондоне
Фото: Tottenham Hotspur
Менеджмент "Тоттенхэм Хотспур" готов отпустить молодого вингера Джека Кларка, ранее считавшегося одним из самых талантливых английских игроков. Как сообщает издание The Athletic, нападающий перейдет в "Сандерленд".
Весь предыдущий сезон Кларк отыграл именно в этом клубе, и помог ему добыть промоушн в английский Чемпионшип из третьего дивизиона. За год в "Сандерленде" Кларк сыграл в 17 матчах Лиги 1, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
В "Тоттенхэм" Джек попал еще три года назад – летом 2019 – из "Лидс Юнайтед". Тогда "шпоры" заплатили за него 10 миллионов фунтов. Однако, за все это время Кларк сыграл за лондонский клуб лишь 4 матча: 3 в еврокубках и 1 в Кубке Англии.
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