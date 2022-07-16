  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тотенхэм рассматривает трех игроков на позицию центрального защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотенхэм рассматривает трех игроков на позицию центрального защитника

Англия
(1 голосов)

Забарного среди них нет

Тотенхэм рассматривает трех игроков на позицию центрального защитника

Новина українською

"Тоттенхэм" рассматривает трех футболистов в своем шорт-листе для усиления центра защиты. Трансфер одного из этих игроков планируется в летнее трансферное окно.

В список возможных покупок клуба вошли Пау Торрес из "Вильярреала", Йошко Гвардиол из "Лейпцига" и Родриго Бекао из "Удинезе".

Напомним, что ранее была информация об интересе лондонского клуба к 19-летнему центрбеку "Динамо" Илье Забарному. Несмотря на это, в шорт-листе его имени нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Пау Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде