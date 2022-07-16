Тотенхэм рассматривает трех игроков на позицию центрального защитника

"Тоттенхэм" рассматривает трех футболистов в своем шорт-листе для усиления центра защиты. Трансфер одного из этих игроков планируется в летнее трансферное окно.

В список возможных покупок клуба вошли Пау Торрес из "Вильярреала", Йошко Гвардиол из "Лейпцига" и Родриго Бекао из "Удинезе".

Напомним, что ранее была информация об интересе лондонского клуба к 19-летнему центрбеку "Динамо" Илье Забарному. Несмотря на это, в шорт-листе его имени нет.