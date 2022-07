Сити будет пытаться подписать Кукуреллу. Зинченко одной ногой в Арсенале

"Манчестер Сити" готовится сделать официальное предложение по левому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелла, сообщает Фабрицио Романо. Он всегда был главной целью Пепа Гвардиолы.

Начать проработку трансфера позволил уход Александра Зинченко в "Арсенал", который уже на завершальных стадиях.

Following Zinchenko deal completed with Arsenal, Manchester City have an official bid ready to open talks for Marc Cucurella - he's always been Guardiola's top target as new LB. ???????? #MCFC

Bid to be submitted soon in order to negotiate with Brighton as soon as possible.



