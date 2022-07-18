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Сити будет пытаться подписать Кукуреллу. Зинченко одной ногой в Арсенале
Хороший исход для всех сторон
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Манчестер Сити" готовится сделать официальное предложение по левому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелла, сообщает Фабрицио Романо. Он всегда был главной целью Пепа Гвардиолы.
Начать проработку трансфера позволил уход Александра Зинченко в "Арсенал", который уже на завершальных стадиях.
Following Zinchenko deal completed with Arsenal, Manchester City have an official bid ready to open talks for Marc Cucurella - he’s always been Guardiola’s top target as new LB. ???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022
Bid to be submitted soon in order to negotiate with Brighton as soon as possible. pic.twitter.com/mZqQMQikn0
Текущий контракт Марка рассчитан до лета 2026 года.
23-летний защитник провел в прошлом сезоне 39 матчей за "Брайтон", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.
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