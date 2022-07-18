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Сити будет пытаться подписать Кукуреллу. Зинченко одной ногой в Арсенале

Англия
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Хороший исход для всех сторон

Сити будет пытаться подписать Кукуреллу. Зинченко одной ногой в Арсенале

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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"Манчестер Сити" готовится сделать официальное предложение по левому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелла, сообщает Фабрицио Романо. Он всегда был главной целью Пепа Гвардиолы.

Начать проработку трансфера позволил уход Александра Зинченко в "Арсенал", который уже на завершальных стадиях.

Текущий контракт Марка рассчитан до лета 2026 года.

23-летний защитник провел в прошлом сезоне 39 матчей за "Брайтон", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко Марк Кукурелла Сасета
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