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Полузащитник Челси опозорился, пробивая паненку

Англия
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Уверенность в себе на сто процентов, реализация - катастрофическая 

Полузащитник Челси опозорился, пробивая паненку

Фото:twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник “Челси” Конор Галлахер был одним из открытий прошлого сезона, крайне удачно проявив в аренде в “Кристал Пэлас”.

Главный тренер “синих” Томас Тухель рассчитывает на 22-летнего хавбека в предстоящем сезоне и Галлахер дважды сыграл по 45 минут в двух предсезонных матчах “Челси”.

Галлахер известен своей энергичностью и трудолюбием, но на первый план после игры с клубом MLS “Шарлотт” вышло его исполнение пенальти в послематчевой серии.

Основное время закончилось со счетом 1:1, Хавертц, Чилуэлл и Стерлинг точно исполнили свои одиннадцатиметровые, но у Галлахера удар не задался. Полузащитник пытался исполнить паненку, но пробил криво, прямо в руки вратарю.

В результате “Челси” уступили в пенальти 3:5. Тухель раскритиковал своих футболистов за игру, сказав, что его команда “неправильно принимала решения”, но не выделял лично Галлахера.

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В статье: Английская Премьер-лига Томас Тухель Челси (Лондон) Конор Галлахер
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