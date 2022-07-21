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Полузащитник Челси опозорился, пробивая паненку
Уверенность в себе на сто процентов, реализация - катастрофическая
Фото:twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий
Полузащитник “Челси” Конор Галлахер был одним из открытий прошлого сезона, крайне удачно проявив в аренде в “Кристал Пэлас”.
Главный тренер “синих” Томас Тухель рассчитывает на 22-летнего хавбека в предстоящем сезоне и Галлахер дважды сыграл по 45 минут в двух предсезонных матчах “Челси”.
Галлахер известен своей энергичностью и трудолюбием, но на первый план после игры с клубом MLS “Шарлотт” вышло его исполнение пенальти в послематчевой серии.
Основное время закончилось со счетом 1:1, Хавертц, Чилуэлл и Стерлинг точно исполнили свои одиннадцатиметровые, но у Галлахера удар не задался. Полузащитник пытался исполнить паненку, но пробил криво, прямо в руки вратарю.
O PIOR PÊNALTI DA HISTÓRIA? ???????? Olha o que fez o Gallagher... #FCSeriesNaTNTSports— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 21, 2022
????️: @jorgeiggor pic.twitter.com/BvFqfis8A9
В результате “Челси” уступили в пенальти 3:5. Тухель раскритиковал своих футболистов за игру, сказав, что его команда “неправильно принимала решения”, но не выделял лично Галлахера.
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