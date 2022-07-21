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Официально: Джесси Лингард – игрок Ноттингем Форест
Неожиданно
Фото: https://twitter.com/NFFC
"Ноттингем Форест" объявил о подписании Джесси Лингарда на правах свободного агента. Контракт всего на год.
Done Deal! Jesse #Lingard to #NottinghamForest as a free agent. Contract until 2023. #transfers #NFFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2022
Джесси не продлевал контракт с "Манчестер Юнайтед" и покинул клуб по завершению сезона.
После триумфальной второй половины сезона 2020/2021 в "Вест Хэме", когда хавбек трижды становился лучшим игроком месяца в АПЛ, игрок провел сезон на скамье запасных в "МЮ".
Зимой этого года Рангник отказался отдавать полузащитника в аренду в "Ньюкасл", несмотря на предметный интерес со стороны "сорок".
В прошлом сезоне Джесси провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего англичанина в 18 миллионов евро.
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