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Официально: Джесси Лингард – игрок Ноттингем Форест

Англия
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Официально: Джесси Лингард – игрок Ноттингем Форест

Фото: https://twitter.com/NFFC

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"Ноттингем Форест" объявил о подписании Джесси Лингарда на правах свободного агента. Контракт всего на год.

Джесси не продлевал контракт с "Манчестер Юнайтед" и покинул клуб по завершению сезона.

После триумфальной второй половины сезона 2020/2021 в "Вест Хэме", когда хавбек трижды становился лучшим игроком месяца в АПЛ, игрок провел сезон на скамье запасных в "МЮ".

Зимой этого года Рангник отказался отдавать полузащитника в аренду в "Ньюкасл", несмотря на предметный интерес со стороны "сорок".

В прошлом сезоне Джесси провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего англичанина в 18 миллионов евро.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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