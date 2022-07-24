Манчестер Сити минимально одолел Баварию благодаря голу Холанда

"Бавария" и "Манчестер Сити" провели свой второй спарринг на межсезонных сборах в Северной Америке. После побед над американской и мексиканской командами европейские гранды встретились в очном противостоянии в Грин-Бее на Севере США.

Продолжительность таймов была нестандартной: оба длились по 40 минут. Все из-за непогоды, которая вмешалась в планы команд, ведь очень сильный ливень не утихал перед началом матча и в течение первой половины встречи. Правда, это не помешало "горожанам" нанести 22 удара по воротам соперника, в то время как на счету мюнхенцев было всего три выстрела.

Решающим моментом встречи стал стандарт на 12 минуте, во второй фазе которого Холанд сумел замкнуть прострел Грилиша. По ходу матча не было по-настоящему опасных моментов вплоть до 78-й минуты: тогда игрок МС Льюис продрался мимо нескольких соперников в чужой штрафной и попал в штангу.

Следующий матч и для "Баварии", и для "Манчестер Сити" станет уже официальным: 30 июля мюнхенцы сыграют против "РБ Лейпциг" в поединке за Суперкубок Германии, а "горожане" в аналогичном английском турнире будут противостоять "Ливерпулю".

"Бавария" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Эрлинг Холанд 12