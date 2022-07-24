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Фулхэм подпишет фулбека сборной Швейцарии за 5.5 миллионов евро плюс бонусы

Англия
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Кевин Мбабу вот-вот покинет Вольфсбург

Фулхэм подпишет фулбека сборной Швейцарии за 5.5 миллионов евро плюс бонусы

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
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Лондонский "Фулхэм" близок к подписанию нового левого защитника для команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, им станет игрок "Вольфсбурга" и сборной Швейцарии Кевин Мбабу.

"Фулхэм" завершил всю бумажную работу для подписания Кевина Мбабу из "Вольфсбурга" на полноценный контракт. Медосмотр также пройден".

Ранее журналист также сообщал о том, что сумма трансфера швейцарца составит 5.5 миллионов евро плюс бонусы. Также в соглашение включено условие об обратном выкупе игрока. Сам же "Вольфсбург" купил Мбабу у "Янг Бойс" три года назад за 9.2 миллиона.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Фулхэм (Лондон) Кевин Мбабу
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