Фулхэм подпишет фулбека сборной Швейцарии за 5.5 миллионов евро плюс бонусы

Лондонский "Фулхэм" близок к подписанию нового левого защитника для команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, им станет игрок "Вольфсбурга" и сборной Швейцарии Кевин Мбабу.

"Фулхэм" завершил всю бумажную работу для подписания Кевина Мбабу из "Вольфсбурга" на полноценный контракт. Медосмотр также пройден".

Fulham have completed paperworks to sign Kevin Mbabu on permanent deal from Wolfsburg, medical also done. ⚪️⚫️ #FulhamFC



New signing for Marco Silva, set to be unveiled soon. https://t.co/EiNPKtnFWe