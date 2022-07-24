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Фулхэм подпишет фулбека сборной Швейцарии за 5.5 миллионов евро плюс бонусы
Кевин Мбабу вот-вот покинет Вольфсбург
Фото: Bundesliga
Лондонский "Фулхэм" близок к подписанию нового левого защитника для команды. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, им станет игрок "Вольфсбурга" и сборной Швейцарии Кевин Мбабу.
"Фулхэм" завершил всю бумажную работу для подписания Кевина Мбабу из "Вольфсбурга" на полноценный контракт. Медосмотр также пройден".
Fulham have completed paperworks to sign Kevin Mbabu on permanent deal from Wolfsburg, medical also done. ⚪️⚫️ #FulhamFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022
New signing for Marco Silva, set to be unveiled soon. https://t.co/EiNPKtnFWe
Ранее журналист также сообщал о том, что сумма трансфера швейцарца составит 5.5 миллионов евро плюс бонусы. Также в соглашение включено условие об обратном выкупе игрока. Сам же "Вольфсбург" купил Мбабу у "Янг Бойс" три года назад за 9.2 миллиона.
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