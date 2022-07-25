Агент Роналду ещё будет пытаться договориться с Челси, Баварией или Атлетико

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все еще может уйти из клуба, считает Фабрицио Романо. "Дней 10-15 назад Томас Тухель ответил отказом на трансфер Роналду", – сказал он в эфире ¡Qué Golazo!.

"Мы знаем, что "Челси" предлагали подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер. Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с "Челси", "Баварией" и "Атлетико" до закрытия трансферного окна", – сказал инсайдер Фабрицио Романо.

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