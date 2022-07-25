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Агент Роналду ещё будет пытаться договориться с Челси, Баварией или Атлетико
Португалец очень хочет в Лигу чемпионов
Фото: twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все еще может уйти из клуба, считает Фабрицио Романо. "Дней 10-15 назад Томас Тухель ответил отказом на трансфер Роналду", – сказал он в эфире ¡Qué Golazo!.
"Мы знаем, что "Челси" предлагали подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.
Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с "Челси", "Баварией" и "Атлетико" до закрытия трансферного окна", – сказал инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что девушка Джорджина Родригес подписалась на жену главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
Аргентинский специалист якобы не против трансфера португальца, но Мадриду предстоит продать нескольких игроков, чтобы позволить себе переход.
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