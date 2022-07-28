Эвертон за 20 млн фунтов подписал вингера Бернли

“Эвертон” оформил свой третий трансфер в летнее межсезонье, подписав вингера “Бернли” Дуайта Макнила.

22-летний Макнил подписал контракт с “ирисками” на пять лет. По сообщениям СМИ, “Эвертон” заплатил за воспитанника “Бернли” 15-20 млн фунтов.

В прошлом сезоне Макнил отметился всего одним ассистом за 38 туров, но был лидером “Бернли” по количеству созданных моментов, кроссов и обводок. В свои 22 года Макнил успел провести за “Бернли” 134 матча в Премьер-лиге. Начиная с декабря 2018 года левый вингер пропустил всего лишь две игры в АПЛ.

Макнил призван заменить в “Эвертоне” Ришарлисона, который иногда действовал на левом фланге атаки. Ранее “ириски” в качестве свободного агента подписали центрбека “Бернли” Джеймса Тарковски и арендовали левого фулбека “Спортинга” Рубена Винагре.

Френк Лэмпард ожидает большего от боссов “Эвертона”, в частности менеджер “ирисок” нуждается в трансфере нападающего, который был бы альтернативой Доминику Калверт-Льюину.