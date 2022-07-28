Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон за 20 млн фунтов подписал вингера Бернли
Дуайт Макнил призвать заменить Ришарлисона
Фото: twitter.com/Everton/Автор - невідомий
“Эвертон” оформил свой третий трансфер в летнее межсезонье, подписав вингера “Бернли” Дуайта Макнила.
22-летний Макнил подписал контракт с “ирисками” на пять лет. По сообщениям СМИ, “Эвертон” заплатил за воспитанника “Бернли” 15-20 млн фунтов.
В прошлом сезоне Макнил отметился всего одним ассистом за 38 туров, но был лидером “Бернли” по количеству созданных моментов, кроссов и обводок. В свои 22 года Макнил успел провести за “Бернли” 134 матча в Премьер-лиге. Начиная с декабря 2018 года левый вингер пропустил всего лишь две игры в АПЛ.
Ready to work ????@dwightmcneil pic.twitter.com/EjBUpaDhuc— Everton (@Everton) July 28, 2022
Макнил призван заменить в “Эвертоне” Ришарлисона, который иногда действовал на левом фланге атаки. Ранее “ириски” в качестве свободного агента подписали центрбека “Бернли” Джеймса Тарковски и арендовали левого фулбека “Спортинга” Рубена Винагре.
Френк Лэмпард ожидает большего от боссов “Эвертона”, в частности менеджер “ирисок” нуждается в трансфере нападающего, который был бы альтернативой Доминику Калверт-Льюину.
Популярное сейчас
- Намеки на Бойко и спорт вне политики. Фенербахче выступил с заявлением из-за фанатов и путина
- Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче
- СМИ: Полузащитник Металлиста заключил контракт с Днепром-1
- СМИ: Мендеш попросил МЮ продлить Роналду... чтобы он ушел
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО