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Фердинанд и его беременная жена потеряли нерожденного ребенка

Англия
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Светлая память

Фердинанд и его беременная жена потеряли нерожденного ребенка

Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Кейт Фердинанд, жена Рио Фердинанда, бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, сообщила в своем Инстаграм, что они потеряли ребенка.

"В последний раз, когда я была в этой больнице, у меня родился Кри (старший сын), но на этот раз это произошло потому, что УЗИ на 12-й неделе беременности показало, что сердце нашего ребенка не бьется, и мне пришлось сделать операцию.

Мы были очень воодушевлены и планировали местечко для нашего нового ребенка в нашей семье, что просто не могли дождаться, момента, когда поделимся со всеми вами нашими новостями, но, к сожалению, иногда жизнь идет не так, как мы планируем.

Так много нужно сказать, но почему-то я не могу найти слов. Абсолютно опустошена и убита горем... но не могу быть ещё благодарнее за объятия от моих старших детей после возвращения домой", – написала Кейт Фердинанд.

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В статье: Англия Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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