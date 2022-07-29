Стерлинг впервые забил за Челси. Пока в товарищеском матче

Нападающий "Челси" Рахим Стерлинг забил второй гол команды в товарищеском матче против "Удинезе" (2:1, второй тайм). Это первый мяч англичанина в новой команде.

Первый гол во встрече забил Н'Голо Канте на 20 минуте, Рахим удвоил преимущество на 37-ой.

"Челси" подписал нападающего из "Сити" за 56,2 миллиона евро. Он выступал за "горожан" с 2015 года. Тогда "Ливерпуль" продал англичанина за 63,7 миллиона евро.