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Арсенал отдал конкурента Зинченко в аренду во французский клуб

Англия
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А только прошлым летом он перешел к "канонирам"

Арсенал отдал конкурента Зинченко в аренду во французский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский “Арсенал” отдал в аренду своего левого защитника Нуну Тавареша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Следующий год португалец проведет в составе французского "Марселя". Арендный контракт уже подписан до июня 2023 года.

Напомним, что Тавареш перешел в "Арсенал" только прошлым летом за 8 миллионов евро из "Бенфики". Всего на его счету 28 матчей за "канониров".

В прошлом сезоне он делил левый фланг защиты вместе с шотландцем Кираном Тирни. Напомним, что наставник “Арсенала” Микель Артета ранее заявил, что украинец Александр Зинченко рассматривается в первую очередь как левый защитник.

Добавим, что “Марсель” в следующем сезоне будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Марсель
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Источник:
Fabrizio Romano

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