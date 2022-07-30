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Арсенал отдал конкурента Зинченко в аренду во французский клуб
А только прошлым летом он перешел к "канонирам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский “Арсенал” отдал в аренду своего левого защитника Нуну Тавареша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Следующий год португалец проведет в составе французского "Марселя". Арендный контракт уже подписан до июня 2023 года.
Напомним, что Тавареш перешел в "Арсенал" только прошлым летом за 8 миллионов евро из "Бенфики". Всего на его счету 28 матчей за "канониров".
В прошлом сезоне он делил левый фланг защиты вместе с шотландцем Кираном Тирни. Напомним, что наставник “Арсенала” Микель Артета ранее заявил, что украинец Александр Зинченко рассматривается в первую очередь как левый защитник.
Добавим, что “Марсель” в следующем сезоне будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.
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