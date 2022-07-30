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Брайтон не продаст своего защитника в Манчестер Сити дешевле 50 млн евро
Клуб установил свой ценник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Брайтон" прекратил переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере испанского левого защитника Марка Кукурельи.
Клуб не намерен дальше торговаться с "горожанами". Сторона примет предложение только в том случае, если "Ман Сити" будет готов заплатить за 23-летнего футболиста более 50 миллионов фунтов.
Сам испанец хочет оформить трансфер и уже неоднократно обращался с таким предложением к руководству.
В сезоне АПЛ 2021/22 Кукурелья провел 35 матчей, забив 1 гол и совершив 1 ассист.
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