Брайтон не продаст своего защитника в Манчестер Сити дешевле 50 млн евро

Английский "Брайтон" прекратил переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере испанского левого защитника Марка Кукурельи.

Клуб не намерен дальше торговаться с "горожанами". Сторона примет предложение только в том случае, если "Ман Сити" будет готов заплатить за 23-летнего футболиста более 50 миллионов фунтов.

Сам испанец хочет оформить трансфер и уже неоднократно обращался с таким предложением к руководству.

В сезоне АПЛ 2021/22 Кукурелья провел 35 матчей, забив 1 гол и совершив 1 ассист.