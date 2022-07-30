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Манчестер Юнайтед планирует приобрести хавбека Лацио
Неплохое усиление линии полузащиты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" планирует сделать итальянскому "Лацио" предложение о трансфере сербского хавбека Сергея Милинковича-Савича.
На данный момент английский клуб предложит римлянам 42 миллиона фунтов за трансфер 27-летнего полузащитника.
Однако, итальянский клуб, скорее всего, не примет это предложение, поскольку хочет получить за продажу хавбека не меньше 60 миллионов.
Ранее стало известно, что "Юнайтед" видит в сербском полузащитнике "Лацио" альтернативу Френки де Йонгу, трансфер которого вряд ли удасться.
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