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Манчестер Юнайтед планирует приобрести хавбека Лацио

Англия
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Неплохое усиление линии полузащиты

Манчестер Юнайтед планирует приобрести хавбека Лацио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует сделать итальянскому "Лацио" предложение о трансфере сербского хавбека Сергея Милинковича-Савича.

На данный момент английский клуб предложит римлянам 42 миллиона фунтов за трансфер 27-летнего полузащитника.

Однако, итальянский клуб, скорее всего, не примет это предложение, поскольку хочет получить за продажу хавбека не меньше 60 миллионов.

Ранее стало известно, что "Юнайтед" видит в сербском полузащитнике "Лацио" альтернативу Френки де Йонгу, трансфер которого вряд ли удасться.

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В статье: Лацио (Рим) Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич
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Источник:
Daily Mail

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