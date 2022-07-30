Ливерпуль выиграл первый Суперкубок Англии с 2006 года. Теперь у них 16 побед

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 сегодня на стадионе Кинг-Пауэр в рамках Суперкубка Англии. Благодаря сегодняшней победе, клуб по количеству побед догнал лондонский "Арсенал", у которого тоже 16 трофеев.

В финале 2006 года "Ливерпуль" обыграл "Челси" со счетом 2:1. До того клуб побеждал в 2001 и в предыдущем веке. Наибольшее количество побед – у "Ман Юнайтед", дальше "Арсенал и "Ливерпуль", "Эвертон", "Тоттенхэм".

За последние годы "Ливерпуль" дважды добирался до финала, но оба раза проигрывал: сначала "Ман Сити" в 2019, потом "Арсенал" в 2020.