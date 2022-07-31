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Челси намерены подписать двух защитников: Фофана из Лестера и Дюмфриса из Интера
Лестер требует за центрбека 80-85 миллионов фунтов
Фото: Fosse Posse
Лондонский "Челси" продолжает искать игроков для усиления защиты команды, ранее клуб был близок к подписанию игрока "Севильи" Кунде. Однако Жюль выбрал "Барселону", которая заплатила за француза 50 миллионов евро.
Как сообщает The Athletic, следующими целями менеджмента "Челси" стали правый латераль миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана. Последний оценивается клубом в 80-85 миллионов фунтов.
По информации издания, "Челси" хотят сбить цену, отдав "Лестеру" одного из своих игроков. Лондонцы заинтересованы в подписании обоих защитников, а не одного из них.
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