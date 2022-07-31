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Челси намерены подписать двух защитников: Фофана из Лестера и Дюмфриса из Интера

Англия
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Лестер требует за центрбека 80-85 миллионов фунтов

Челси намерены подписать двух защитников: Фофана из Лестера и Дюмфриса из Интера

Фото: Fosse Posse

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" продолжает искать игроков для усиления защиты команды, ранее клуб был близок к подписанию игрока "Севильи" Кунде. Однако Жюль выбрал "Барселону", которая заплатила за француза 50 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, следующими целями менеджмента "Челси" стали правый латераль миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана. Последний оценивается клубом в 80-85 миллионов фунтов.

По информации издания, "Челси" хотят сбить цену, отдав "Лестеру" одного из своих игроков. Лондонцы заинтересованы в подписании обоих защитников, а не одного из них.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана Дензен Дюмфрис
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