Челси намерены подписать двух защитников: Фофана из Лестера и Дюмфриса из Интера

Лондонский "Челси" продолжает искать игроков для усиления защиты команды, ранее клуб был близок к подписанию игрока "Севильи" Кунде. Однако Жюль выбрал "Барселону", которая заплатила за француза 50 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, следующими целями менеджмента "Челси" стали правый латераль миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана. Последний оценивается клубом в 80-85 миллионов фунтов.

По информации издания, "Челси" хотят сбить цену, отдав "Лестеру" одного из своих игроков. Лондонцы заинтересованы в подписании обоих защитников, а не одного из них.