Ньюкасл улучшил предложение по Мэддисону

"Ньюкасл" сделал "Лестеру" ещё одно предложение по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Sky Sports. "Сороки" дают уже 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" в 40 миллионов фунтов.

Daily Mail сообщает , что "Лестер" все ещё запрашивает 60 миллионов фунтов за 25-летнего англичанина. "Ньюкасл" ждет ответа по своему предложению.

В прошлом сезоне Джеймс провел 53 матча за "Лестер", забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.