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Ньюкасл улучшил предложение по Мэддисону

Англия
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Ньюкасл улучшил предложение по Мэддисону

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Ньюкасл" сделал "Лестеру" ещё одно предложение по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Sky Sports. "Сороки" дают уже 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" в 40 миллионов фунтов.

Daily Mail сообщает, что "Лестер" все ещё запрашивает 60 миллионов фунтов за 25-летнего англичанина. "Ньюкасл" ждет ответа по своему предложению.

В прошлом сезоне Джеймс провел 53 матча за "Лестер", забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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Источник:
skysports.com

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