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Ньюкасл улучшил предложение по Мэддисону
Шейхов раскручивают на деньги
Фото: twitter.com/LCFC
"Ньюкасл" сделал "Лестеру" ещё одно предложение по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает Sky Sports. "Сороки" дают уже 50 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что "Лестер" отклонил предложение "Ньюкасла" в 40 миллионов фунтов.
Daily Mail
В прошлом сезоне Джеймс провел 53 матча за "Лестер", забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.
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