Фулхэм приобрел немецкого голкипера Арсенала

Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено продолжит карьеру в другом клубе столицы Великобритании. О подписании голкипера уже сообщил официальный сайт "Фулхэма".

Пресс-служба "коттеджеров" сообщает, что это полноценный трансфер. Его стоимость не разглашается. По информации инсайдеров, новичок АПЛ заплатил за Лено около 3,6 млн. евро. 30-летний голкипер согласовал условия трехлетнего контракта с возможностью его продлить еще на один сезон.