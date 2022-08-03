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Фулхэм приобрел немецкого голкипера Арсенала

Англия
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Фулхэм приобрел немецкого голкипера Арсенала

Фото: fulhamfc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено продолжит карьеру в другом клубе столицы Великобритании. О подписании голкипера уже сообщил официальный сайт "Фулхэма".

Пресс-служба "коттеджеров" сообщает, что это полноценный трансфер. Его стоимость не разглашается. По информации инсайдеров, новичок АПЛ заплатил за Лено около 3,6 млн. евро. 30-летний голкипер согласовал условия трехлетнего контракта с возможностью его продлить еще на один сезон.

Бернд Лено приехал в "Арсенал" летом 2018-го из "Байера" за 25 млн евро. В прошлом сезоне он окончательно проиграл конкуренцию за место в основе Аарону Рэмсдейлу. Этим летом "канониры" также приобрели у "Нью-Ингленд Революшн" 28-летнего вратаря Мэтта Тернера.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено Фулхэм (Лондон)
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