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Фулхэм приобрел немецкого голкипера Арсенала
Уже не партнер по команде Зинченко
Фото: fulhamfc.com / Автор невідомий
Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено продолжит карьеру в другом клубе столицы Великобритании. О подписании голкипера уже сообщил официальный сайт "Фулхэма".
Пресс-служба "коттеджеров" сообщает, что это полноценный трансфер. Его стоимость не разглашается. По информации инсайдеров, новичок АПЛ заплатил за Лено около 3,6 млн. евро. 30-летний голкипер согласовал условия трехлетнего контракта с возможностью его продлить еще на один сезон.
Бернд Лено приехал в "Арсенал" летом 2018-го из "Байера" за 25 млн евро. В прошлом сезоне он окончательно проиграл конкуренцию за место в основе Аарону Рэмсдейлу. Этим летом
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