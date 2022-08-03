Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем. Лига подтвердила решение
В лиге удалось собрать на специальных шевронах более 100 тысяч фунтов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига подтвердила, что с нового сезона игроки не будут становиться на колено перед каждым матчем чемпионата.
В преддверии нового сезона капитаны всех клубов АПЛ подтвердили свою приверженность борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации.
Игроки будут становиться на колено в матчах первого тура, в октябре и марте, когда будут проходить специальные акции под лозунгом "Нет места для расизма", Boxing Day, после завершения ЧМ-2022 в Катаре, в последнем туре, а также на финалах Кубка Англии и Кубка лиги.
Всего клубам и АПЛ удалось выручить из продаж шевронов "Нет места расизму" 119 тысяч фунтов стерлингов. Удвоенная сумма будет передана молодежным клубам от имени капитанов АПЛ.
Популярное сейчас
- Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022
- Как нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии
- Четыре гола за девять минут. Арсенал с Зинченко разгромил Севилью, первое поражение МЮ при тен Хаге
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен