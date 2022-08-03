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В АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем. Лига подтвердила решение

Англия
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В лиге удалось собрать на специальных шевронах более 100 тысяч фунтов

В АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем. Лига подтвердила решение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига подтвердила, что с нового сезона игроки не будут становиться на колено перед каждым матчем чемпионата.

В преддверии нового сезона капитаны всех клубов АПЛ подтвердили свою приверженность борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации.

Игроки будут становиться на колено в матчах первого тура, в октябре и марте, когда будут проходить специальные акции под лозунгом "Нет места для расизма", Boxing Day, после завершения ЧМ-2022 в Катаре, в последнем туре, а также на финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

Всего клубам и АПЛ удалось выручить из продаж шевронов "Нет места расизму" 119 тысяч фунтов стерлингов. Удвоенная сумма будет передана молодежным клубам от имени капитанов АПЛ.

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В статье: расизм
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