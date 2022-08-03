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Владелец Челси блокирует трансфер Аспиликуэты в Барселону
Капитана просто так не отпустят
Фото: Sporting News
Владелец "Челси" Тодд Боэли выступает против трансфера капитана команды Сесара Аспиликуэты в "Барселону", сообщает The Times. Игрок же надеется уйти в испанский клуб.
Тодд уведомил испанца о нежелании отпускать его в каталонский клуб. Американец рассчитывает на опыт и лидерские качества 32-летнего игрока.
В то же время главный тренер "синих" Томас Тухель тоже не хотел бы отпускать испанского защитника.
Ранее сообщалось, что "Барса" предметно интересуется Сесаром.
Текущий контракт "Челси" с Сесаром рассчитан до конца следующего сезона.
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