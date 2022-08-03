Владелец Челси блокирует трансфер Аспиликуэты в Барселону

Владелец "Челси" Тодд Боэли выступает против трансфера капитана команды Сесара Аспиликуэты в "Барселону", сообщает The Times. Игрок же надеется уйти в испанский клуб.

Тодд уведомил испанца о нежелании отпускать его в каталонский клуб. Американец рассчитывает на опыт и лидерские качества 32-летнего игрока.

В то же время главный тренер "синих" Томас Тухель тоже не хотел бы отпускать испанского защитника.

Ранее сообщалось, что "Барса" предметно интересуется Сесаром.

Текущий контракт "Челси" с Сесаром рассчитан до конца следующего сезона.