  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Челси блокирует трансфер Аспиликуэты в Барселону
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Челси блокирует трансфер Аспиликуэты в Барселону

Англия
(1 голосов)

Капитана просто так не отпустят

Владелец Челси блокирует трансфер Аспиликуэты в Барселону

Фото: Sporting News

Новина українською

Владелец "Челси" Тодд Боэли выступает против трансфера капитана команды Сесара Аспиликуэты в "Барселону", сообщает The Times. Игрок же надеется уйти в испанский клуб.

Тодд уведомил испанца о нежелании отпускать его в каталонский клуб. Американец рассчитывает на опыт и лидерские качества 32-летнего игрока.

В то же время главный тренер "синих" Томас Тухель тоже не хотел бы отпускать испанского защитника.

Ранее сообщалось, что "Барса" предметно интересуется Сесаром.

Читайте такжеТухель об Аспиликуэте: Может быть, Барса меня немного раздражает. Они не видят в нем капитана и игрока сборной Испании

Текущий контракт "Челси" с Сесаром рассчитан до конца следующего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thetimes.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
04.08.2022 в 00:43
Да ладно Тодд, не ссы, за Аспи мы уже шутили. Давай нам Силву и спи спокойно. С уважением Жоан Лапорта.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде