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Челси рассматривает возможность трансфера форварда Барселоны
Пьер-Эмерик может вернуться в Лондон
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Челси" заинтересован в приобретении форварда "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамейянга.
По его информации, в клубе обсуждают потенциальный трансфер, но предложений "Барселоне" пока никто не делал.
Ранее сообщалось, что "Челси" также хочет купить 19-летнего форварда Беньямина Шешко у "РБ Зальцбург", но может помешать высокая цена на игрока (австрийский клуб готов начинать торги от 50 млн).
Заметим, что Обамейянг переехал в Испанию в феврале, он забил 13 голов в 23 матчах за "Барселону". Учитывая, что каталонцы летом приобрели Роберта Левандовского, они вряд ли будут препятствовать трансферу габонца.
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