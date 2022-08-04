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Челси рассматривает возможность трансфера форварда Барселоны

Англия
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Пьер-Эмерик может вернуться в Лондон

Челси рассматривает возможность трансфера форварда Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Челси" заинтересован в приобретении форварда "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамейянга.

По его информации, в клубе обсуждают потенциальный трансфер, но предложений "Барселоне" пока никто не делал.

Ранее сообщалось, что "Челси" также хочет купить 19-летнего форварда Беньямина Шешко у "РБ Зальцбург", но может помешать высокая цена на игрока (австрийский клуб готов начинать торги от 50 млн).

Заметим, что Обамейянг переехал в Испанию в феврале, он забил 13 голов в 23 матчах за "Барселону". Учитывая, что каталонцы летом приобрели Роберта Левандовского, они вряд ли будут препятствовать трансферу габонца.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Пьер-Эмерик Обамейянг
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