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Официально: Аспиликуэта продлил контракт с Челси
Дело принципа
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
"Челси" объявил о продлении контракта с капитаном Сесаром Аспиликуэтой. 32-летний испанец подписал контракт ещё на два года.
Your captain. Azpi is here to stay! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022
Защитник, срок которого истекал следующим летом, хотел уйти в "Барселону". Ни владелец Тодд Боэли, ни Томас Тухель не хотели отпускать капитана.
"Челси" проиграл "Барселоне" гонку за защитника "Севильи" Жюля Кунде. Также этим летом к блаугране из стана "синих" присоединился Андреас Кристенсен на правах свободного агента.
Новый контракт испанца истекает летом 2024-го. Предположительно, двухлетний контракт испанцу предлагала и "Барселона".
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