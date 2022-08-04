Официально: Аспиликуэта продлил контракт с Челси

"Челси" объявил о продлении контракта с капитаном Сесаром Аспиликуэтой. 32-летний испанец подписал контракт ещё на два года.

Your captain. Azpi is here to stay! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022

Защитник, срок которого истекал следующим летом, хотел уйти в "Барселону". Ни владелец Тодд Боэли, ни Томас Тухель не хотели отпускать капитана.

"Челси" проиграл "Барселоне" гонку за защитника "Севильи" Жюля Кунде. Также этим летом к блаугране из стана "синих" присоединился Андреас Кристенсен на правах свободного агента.

Новый контракт испанца истекает летом 2024-го. Предположительно, двухлетний контракт испанцу предлагала и "Барселона".