Томас Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо переходит в Барселону из Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель после матча против "Эвертона", который завершился победой "синих" со счетом 1:0, провел пресс-конференцию. В рамках мероприятия он подтвердил, что защитник Маркос Алонсо переходит в каталонскую "Барселону":

"Да, Маркос попросил покинуть команду, и мы согласились. Было бы бессмысленным выпускать его сегодня на поле".

Ранее "Барселона" уже объявила о подписании свободным агентом игрока "Челси" Андреаса Кристенсена. Также, как сообщалось, каталонцы намерены подписать еще одного испанского защитника лондонцев Сесара Аспиликуэта.