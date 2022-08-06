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Томас Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо переходит в Барселону из Челси

Англия
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Испанец провел в Лондоне восемь лет

Томас Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо переходит в Барселону из Челси

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель после матча против "Эвертона", который завершился победой "синих" со счетом 1:0, провел пресс-конференцию. В рамках мероприятия он подтвердил, что защитник Маркос Алонсо переходит в каталонскую "Барселону":

"Да, Маркос попросил покинуть команду, и мы согласились. Было бы бессмысленным выпускать его сегодня на поле".

Ранее "Барселона" уже объявила о подписании свободным агентом игрока "Челси" Андреаса Кристенсена. Также, как сообщалось, каталонцы намерены подписать еще одного испанского защитника лондонцев Сесара Аспиликуэта.

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В статье: Барселона Томас Тухель Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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