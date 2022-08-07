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Манчестер Юнайтед попытается вернуть Сане в Англию
Игрок нужен тен Хагу
Фото: Faisal HQ, Twitter
"Манчестер Юнайтед" контактировал с "Баварией" по поводу потенциального трансфера вингера Леруа Сане, который может состояться уже этим летом.
Манкунианцы начали рассматривать кандидатуру 26-летнего немца, когда переговоры с "Аяксом" о переходе бразильца Антони зашли в тупик.
Кроме того, ранее были слухи, что агенты Сане контактировали с "Реалом" и "Арсеналом". Известно, что Бавария может согласиться на такой трансфер после подписания Садио Мане.
В прошлом сезоне вингер отличился 14 голами и 14 ассистами в 43 матчах за "Баварию". Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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