Манчестер Юнайтед попытается вернуть Сане в Англию

"Манчестер Юнайтед" контактировал с "Баварией" по поводу потенциального трансфера вингера Леруа Сане, который может состояться уже этим летом.

Манкунианцы начали рассматривать кандидатуру 26-летнего немца, когда переговоры с "Аяксом" о переходе бразильца Антони зашли в тупик.

Кроме того, ранее были слухи, что агенты Сане контактировали с "Реалом" и "Арсеналом". Известно, что Бавария может согласиться на такой трансфер после подписания Садио Мане.

В прошлом сезоне вингер отличился 14 голами и 14 ассистами в 43 матчах за "Баварию". Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.