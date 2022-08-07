  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известный вингер хочет уйти из Челси, чтобы иметь больше игровой практики
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный вингер хочет уйти из Челси, чтобы иметь больше игровой практики

Англия
(1 голосов)

Англичанин хочет прогрессировать

Известный вингер хочет уйти из Челси, чтобы иметь больше игровой практики

REUTERS

Новина українською

Английский вингер Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси", чтобы иметь больше игровой практики.

При этом в аренде 21-летнего футболиста заинтересована дортмундская "Боруссия", которая стремилась заполучить игрока еще прошлым летом. Кроме немцев, запрос по поводу аренды также делал "Саутгемптон". Также известно об определенном интересе со стороны "Лестера".

Напомним, Каллум не был включен в заявку "Челси" на вчерашнюю игру 1-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде