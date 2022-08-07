Известный вингер хочет уйти из Челси, чтобы иметь больше игровой практики

Английский вингер Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси", чтобы иметь больше игровой практики.

При этом в аренде 21-летнего футболиста заинтересована дортмундская "Боруссия", которая стремилась заполучить игрока еще прошлым летом. Кроме немцев, запрос по поводу аренды также делал "Саутгемптон". Также известно об определенном интересе со стороны "Лестера".

Напомним, Каллум не был включен в заявку "Челси" на вчерашнюю игру 1-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:0).