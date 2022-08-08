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Челси не хочет платить за Фофана 85 миллионов фунтов. Игрок хочет уйти из Лестера
Переговоры продолжаются
Фото: twitter.com/LCFC
"Челси" сделает новое предложение по покупке защитника "Лестера" Уэсли Фофаны, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс. Сам 21-летний англичанин хочет уйти.
Told #CFC won't bid £85m in straight cash next. They are still hoping for under £80m with favourable add ons. It's not just the number but the structure (payment terms and add ons) of the deal that will be key to convincing Leicester to sell.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 8, 2022
"Лисы" уже отклонили два предложения – без включения в сделку других футболистов. Второе сам Уэсли посчитал справедливым и дал понять клубу, что хочет перейти.
Сообщается, что при продлении контракта в марте, в клубе пообещали Уэсли отпустит его за разумные деньги летом 2023-го. На продажу в этом году никто не рассчитывал из-за трудностей с поиском замены.
С игроком общался главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс. В клубе относятся к игроку так, будто он никуда не уйдет. Ожидается, что он примет участие в матче АПЛ с "Арсеналом" 13 августа.
Лестер хочет за Фофана 85 миллионов фунтов. "Челси" не готов столько платить и рассчитывает купить футболиста менее чем за 80.
Большую часть прошлого сезона Уэсли пропустил из-за травмы.
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