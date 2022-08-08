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Челси не хочет платить за Фофана 85 миллионов фунтов. Игрок хочет уйти из Лестера

Англия
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Переговоры продолжаются

Челси не хочет платить за Фофана 85 миллионов фунтов. Игрок хочет уйти из Лестера

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Челси" сделает новое предложение по покупке защитника "Лестера" Уэсли Фофаны, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс. Сам 21-летний англичанин хочет уйти.

"Лисы" уже отклонили два предложения – без включения в сделку других футболистов. Второе сам Уэсли посчитал справедливым и дал понять клубу, что хочет перейти.

Сообщается, что при продлении контракта в марте, в клубе пообещали Уэсли отпустит его за разумные деньги летом 2023-го. На продажу в этом году никто не рассчитывал из-за трудностей с поиском замены.

С игроком общался главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс. В клубе относятся к игроку так, будто он никуда не уйдет. Ожидается, что он примет участие в матче АПЛ с "Арсеналом" 13 августа.

Лестер хочет за Фофана 85 миллионов фунтов. "Челси" не готов столько платить и рассчитывает купить футболиста менее чем за 80.

Большую часть прошлого сезона Уэсли пропустил из-за травмы.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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