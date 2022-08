Челси не хочет платить за Фофана 85 миллионов фунтов. Игрок хочет уйти из Лестера

"Челси" сделает новое предложение по покупке защитника "Лестера" Уэсли Фофаны, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс. Сам 21-летний англичанин хочет уйти.

Told #CFC won't bid £85m in straight cash next. They are still hoping for under £80m with favourable add ons. It's not just the number but the structure (payment terms and add ons) of the deal that will be key to convincing Leicester to sell.