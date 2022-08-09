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Бернарду все ещё надеется на переход в Барселону

Англия
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Разве что, если сам заплатит за переход

Бернарду все ещё надеется на переход в Барселону

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва всё ещё надеется на переход в "Барселону", хотя и начинает терять терпение, сообщает Mundo Deportivo. Игрок и его окружение недовольны медленными темпами осуществления сделки.

Сообщается, что агент игрока Жорже Мендеш верит в переход, только при условии ухода де Йонга.

Официального предложения ещё не было, а переговоры на том же этапе, что и два месяца назад. Представители игрока не будут ждать до последнего дня трансферного окна.

"Сити" хочет за португальца около 80 миллионов евро.

Напомним, что "Барселоне" не хватает 13 миллионов доходов для регистрации уже подписанных новичков и продленных футболистов.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
mundodeportivo.com

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