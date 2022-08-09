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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Челси? Квиз

Англия
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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Челси? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлую пятницу, 5 августа, лондонский "Челси" официально подписал испанского крайка Марка Кукурелью. За воспитанника "Барселоны" "аристократы" заплатили "Брайтону" 65 миллионов 300 тысяч евро (в соответствии с данными портала transfermarkt). Таким образом, крайний защитник замкнул пятерку самых дорогих трансферов в истории "Челси".

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих приобретений лондонцев. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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