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ПСЖ хочет купить Рашфорда. Переговоры идут успешно
Арнаутович не пришел, Рашфорд уйдет. Кому играть?
Фото: twitter.com/ManUtd
"ПСЖ" хочет подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает ParisFans со ссылкой на L’Equipe. Парижане обсуждают переход с окружением 24-летнего англичанина.
Отмечается, что переговоры складываются успешно.
Контракт англичанина с "МЮ" рассчитан до лета 2023 года. Об интересе к форварду со стороны "ПСЖ" уже сообщалось в январе этого года.
В прошлом сезоне Маркус провел за "МЮ" 31 матч, забил всего 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.
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