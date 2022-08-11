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ПСЖ хочет купить Рашфорда. Переговоры идут успешно

Англия
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ПСЖ хочет купить Рашфорда. Переговоры идут успешно

Фото: twitter.com/ManUtd

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"ПСЖ" хочет подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает ParisFans со ссылкой на L’Equipe. Парижане обсуждают переход с окружением 24-летнего англичанина.

Отмечается, что переговоры складываются успешно.

Контракт англичанина с "МЮ" рассчитан до лета 2023 года. Об интересе к форварду со стороны "ПСЖ" уже сообщалось в январе этого года.

В прошлом сезоне Маркус провел за "МЮ" 31 матч, забил всего 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд ПСЖ
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Источник:
parisfans.fr

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