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Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Австрии

Англия
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Нападающий заинтересован в трансфере

Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Австрии

Саша Каладжич

Новина українською

Нападающий "Штутгарта" Саша Каладжич стремится продолжить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание Sky Sports.

За игроком сборной Австрии следят скауты "красных дьяволов". Однако, Ральф Рангник советует Каладжичу продолжать развиваться в "Штутгарте".

В прошлом сезоне нападающий смог забить 6 голов в 15 поединках Бундеслиги в составе "Штутгарта".

Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Штутгарт
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Источник:
Sky Sports

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