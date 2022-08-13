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Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Австрии
Нападающий заинтересован в трансфере
Саша Каладжич
Нападающий "Штутгарта" Саша Каладжич стремится продолжить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает издание Sky Sports.
За игроком сборной Австрии следят скауты "красных дьяволов". Однако, Ральф Рангник советует Каладжичу продолжать развиваться в "Штутгарте".
В прошлом сезоне нападающий смог забить 6 голов в 15 поединках Бундеслиги в составе "Штутгарта".
Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
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Источник:Sky Sports
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