АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 2:1. У Стиви Джи команда лучше

Англию вновь накрыла сильная жара и по одному разу в первом и втором таймах команды делали питьевой перерыв. Условия для игры не самые удобные и они повлияли на качество футбола. 86 минут прошли в пешеходном ритме, и виной тому было не только яркое солнце, но и блеклая игра в атаке обеих команд. Однако появление новичка “Эвертона” Амаду Онана в конце матча взбодрило игру. Бельгиец за две минуты успех посодействовать голам в свои и чужие ворота, появились эмоции, хаос, интрига. Но в итоге все же победила “Астон Вилла”.

Сказать, что матч не соответствовал наивысшим стандартам английской Премьер-лиги – это подобрать самую мягкую форму высказывания. Темп игры был невысок, не было ни моментов, ни ярких индивидуальных действий, ни интересных комбинационных находок. Ощущалось, что “Эвертон” играет без нападающего и центрального полузащитника, который бы диктовать темп игры. У “Астон Вилла” кадровый подбор на первый взгляд хороший, но пока сложно понять, что строит Стиви Джи.

Его команда слабо действует при стандартах и первый гол в матче забил “Эвертон”. Подача с углового, борьбу в воздухе выиграл Тарковски, а на добивании был Гордон. Но как показал повтор, у хавбека “Эвертона” был минимальный офсайд.

“Эвертон” крайне неаккуратно действовал во владении и одна из обрезок в итоге привела к голу в ворота Пикфорда.

Макгинн отобрал мяч у Макнила в центре поля и одной точной диагональю разрезал соперника. На половине поля “Эвертона” было четыре футболиста – Уоткинс против Тарковски, Ингз против Коуди. Форварды “Виллы" выиграли дуэль у защитников “Эвертона”. Точный пас Уоткинса, Ингз обыграл возвращающегося Дукуре и сильным ударом поразил ворота.

We are back underway… UP THE VILLA. ???? #AVLEVE pic.twitter.com/B1zpCsQVke

После перерыва у “Эвертона” был отрезок в 15-20 минут, когда команда Лэмпарда владела мячом и пыталась организовать что-то у ворот Мартинеса, но все попытки “ирисок” были безуспешны.

А дальше пришло время Онана. Сначала 30-миллионный бельгиец потерял мяч в центре поля, и ситуацией эффективно воспользовались Буэндиа и Уоткинс. Но сразу же, как только “Эвертон” развел мяч, Онана смело рванул к ворота Мартинеса, обыграв по пути несколько игроков “Виллы” и выполнил прострел на дальнюю штангу. Люка Динь опередил Ивоби и срезал мяч в свои ворота.

Lucas Digne has scored for Everton while playing for Aston Villa this season and scored for Aston Villa while playing for Everton last season.