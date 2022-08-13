АПЛ. Астон Вилла - Эвертон 2:1. У Стиви Джи команда лучше

Англию вновь накрыла сильная жара и по одному разу в первом и втором таймах команды делали питьевой перерыв. Условия для игры не самые удобные и они повлияли на качество футбола. 86 минут прошли в пешеходном ритме, и виной тому было не только яркое солнце, но и блеклая игра в атаке обеих команд. Однако появление новичка “Эвертона” Амаду Онана в конце матча взбодрило игру. Бельгиец за две минуты успех посодействовать голам в свои и чужие ворота, появились эмоции, хаос, интрига. Но в итоге все же победила “Астон Вилла”.

Сказать, что матч не соответствовал наивысшим стандартам английской Премьер-лиги – это подобрать самую мягкую форму высказывания. Темп игры был невысок, не было ни моментов, ни ярких индивидуальных действий, ни интересных комбинационных находок. Ощущалось, что “Эвертон” играет без нападающего и центрального полузащитника, который бы диктовать темп игры. У “Астон Вилла” кадровый подбор на первый взгляд хороший, но пока сложно понять, что строит Стиви Джи.

Его команда слабо действует при стандартах и первый гол в матче забил “Эвертон”. Подача с углового, борьбу в воздухе выиграл Тарковски, а на добивании был Гордон. Но как показал повтор, у хавбека “Эвертона” был минимальный офсайд.

Tight call...but offside pic.twitter.com/0BeaLq7U6X — Everton FC News (@LivEchoEFC) August 13, 2022

“Эвертон” крайне неаккуратно действовал во владении и одна из обрезок в итоге привела к голу в ворота Пикфорда.

Макгинн отобрал мяч у Макнила в центре поля и одной точной диагональю разрезал соперника. На половине поля “Эвертона” было четыре футболиста – Уоткинс против Тарковски, Ингз против Коуди. Форварды “Виллы" выиграли дуэль у защитников “Эвертона”. Точный пас Уоткинса, Ингз обыграл возвращающегося Дукуре и сильным ударом поразил ворота.

После перерыва у “Эвертона” был отрезок в 15-20 минут, когда команда Лэмпарда владела мячом и пыталась организовать что-то у ворот Мартинеса, но все попытки “ирисок” были безуспешны.

А дальше пришло время Онана. Сначала 30-миллионный бельгиец потерял мяч в центре поля, и ситуацией эффективно воспользовались Буэндиа и Уоткинс. Но сразу же, как только “Эвертон” развел мяч, Онана смело рванул к ворота Мартинеса, обыграв по пути несколько игроков “Виллы” и выполнил прострел на дальнюю штангу. Люка Динь опередил Ивоби и срезал мяч в свои ворота.

Lucas Digne has scored for Everton while playing for Aston Villa this season and scored for Aston Villa while playing for Everton last season. — Richard Jolly ???????? (@RichJolly) August 13, 2022

Последние минуты получились увлекательными. “Вилла” могла забивать третий, но гостей спас Пикфорд после удара Уоткинса, а моменты у ворот хозяев упустили тот же Онана, Гордон и Рондон.

2:1 – маловыразительный матч, за исключением последних диких десяти минут. “Эвертон” проигрывает во втором туре подряд.

Чемпионат Англии, второй тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Эвертон” 2:1

Голы: Ингз 31, Буэндиа 86 – Динь 87 (авт.)

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Янг 90+4), Карлос (Чамберс 90+5), Мингз, Динь – Рэмзи (Конса 90+4), Камара, Макгинн – Коутиньо (Буэндиа 60) – Уоткинс, Ингз (Бэйли 78)

“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Коуди (Деле Алли 81), Холгейт – Миколенко, Ивоби, Дукуре (Дэвис 34), Паттерсон – Грэй (Онана 81), Гордон, Макнил (Рондон 64)

Предупреждения: Котиньо 29, Динь 49, Янг 90+8 – Дэвис 43