Манчестер Юнайтед может купить нападающего Атлетико

"Манчестер Юнайтед" связывался с агентами нападающего "Атлетико" Мадрид Матеуса Куньи, сообщает Фабрицио Романо. "Рохибланкос" просят за 23-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Никаких договоренностей с игроком ещё не достигнуто, так как Кунья – один из рассматриваемых кандидатов на усиление атаки "МЮ".

Manchester United had direct talks with Matheus Cunha’s agents as with many others in the last few days. No agreement reached with Atletico Madrid as things stand. ???????? #MUFC



Atletico want more than €50m to sell Cunha this summer. pic.twitter.com/CxPPyPH3Ma