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Манчестер Юнайтед может купить нападающего Атлетико
Да, да, не наоборот
Фото: twitter.com/Atleti
"Манчестер Юнайтед" связывался с агентами нападающего "Атлетико" Мадрид Матеуса Куньи, сообщает Фабрицио Романо. "Рохибланкос" просят за 23-летнего бразильца 50 миллионов евро.
Никаких договоренностей с игроком ещё не достигнуто, так как Кунья – один из рассматриваемых кандидатов на усиление атаки "МЮ".
Manchester United had direct talks with Matheus Cunha’s agents as with many others in the last few days. No agreement reached with Atletico Madrid as things stand. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2022
Atletico want more than €50m to sell Cunha this summer. pic.twitter.com/CxPPyPH3Ma
Кунья мог бы стать частью сделки по Криштиану Роналду, так как сообщалось, что тренер мадридцев Диего Симеоне все ещё надеется на подписание португальца.
Ранее сообщалось, что "МЮ" также интересен Мауро Икарди из "ПСЖ".
В прошлом сезоне Кунья провел за "Атлетико" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 30 миллионов евро.
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