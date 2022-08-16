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Манчестер Юнайтед может купить нападающего Атлетико

Англия
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Манчестер Юнайтед может купить нападающего Атлетико

Фото: twitter.com/Atleti

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"Манчестер Юнайтед" связывался с агентами нападающего "Атлетико" Мадрид Матеуса Куньи, сообщает Фабрицио Романо. "Рохибланкос" просят за 23-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Никаких договоренностей с игроком ещё не достигнуто, так как Кунья – один из рассматриваемых кандидатов на усиление атаки "МЮ".

Кунья мог бы стать частью сделки по Криштиану Роналду, так как сообщалось, что тренер мадридцев Диего Симеоне все ещё надеется на подписание португальца.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также интересен Мауро Икарди из "ПСЖ".

В прошлом сезоне Кунья провел за "Атлетико" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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