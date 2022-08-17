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СМИ: Спортинг попытается подписать Криштиану Роналду
Пойдет на понижение зарплаты?
Фото: twitter.com/ManUtd
Лиссабонский "Спортинг" попробует оформить трансфер по нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Спортивный директор португальского клуба проделывает большую работу.
????Info : Le Sporting Portugal tente le coup Cristiano Ronaldo ???????????? !— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2022
■ Dossier complexe mais les Leões tentent leur chance.
■ Le directeur sportif Hugo Viana ???????? est ainsi très actif en coulisses pour mener à bien ce dossier.https://t.co/YVVrHmsooo
Переход будет сложно оформить, но спортивный директор "Спортинга" Угу Виана проделывает большую работу, чтобы осуществить возвращение португальца.
Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш связывался в том числе и со спортингом по поводу перехода своего клиента. Тогда клуб якобы отказался от сделки из-за сложности осуществления перехода и необходимости перестраивать команду.
Сам португалец хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов, а "Спортинг" в прошлом сезоне квалифицировался на турнир, заняв второе место в чемпионате Португалии.
36-летний нападающий провёл за "Юнайтед" оба стартовых матча, но не отличился результативными действиями.
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