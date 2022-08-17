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СМИ: Спортинг попытается подписать Криштиану Роналду

Англия
(1 голосов)

Пойдет на понижение зарплаты?

СМИ: Спортинг попытается подписать Криштиану Роналду

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Лиссабонский "Спортинг" попробует оформить трансфер по нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Спортивный директор португальского клуба проделывает большую работу.

Переход будет сложно оформить, но спортивный директор "Спортинга" Угу Виана проделывает большую работу, чтобы осуществить возвращение португальца.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш связывался в том числе и со спортингом по поводу перехода своего клиента. Тогда клуб якобы отказался от сделки из-за сложности осуществления перехода и необходимости перестраивать команду.

Читайте такжеАгент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера

Сам португалец хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов, а "Спортинг" в прошлом сезоне квалифицировался на турнир, заняв второе место в чемпионате Португалии.

36-летний нападающий провёл за "Юнайтед" оба стартовых матча, но не отличился результативными действиями.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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bato61
17.08.2022 в 18:52
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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