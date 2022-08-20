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Вест Хэм подпишет защитника Челси

Англия
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Осталось продать Алонсо

Вест Хэм подпишет защитника Челси

Фото: twitter.com/OL

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"Вест Хэм" хочет подписать защитника "Челси" Эмерсона за 13 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. В прошлом сезоне защитник выступал в аренде за "Лион".

Бонусная часть сделки составит 2 миллиона евро. Стороны должны уладить до конца недели. Осталось согласовать контракт с самим футболистом.

В прошлом сезоне Эмерсон провел 37 матчей за "Лион", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего итальянца в 14 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эмерсон
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