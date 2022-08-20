Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм подпишет защитника Челси
Осталось продать Алонсо
Фото: twitter.com/OL
"Вест Хэм" хочет подписать защитника "Челси" Эмерсона за 13 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. В прошлом сезоне защитник выступал в аренде за "Лион".
Бонусная часть сделки составит 2 миллиона евро. Стороны должны уладить до конца недели. Осталось согласовать контракт с самим футболистом.
West Ham are finally closing on deal for Emerson Palmieri with Chelsea. Clubs prepared to seal agreement for £13m plus £2m* fee, permanent deal with Emerson discussing personal terms. ????⚒️ #WHUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022
There are some details to be clarified over the weekend before deal done. #CFC pic.twitter.com/VuszyZNZ87
В прошлом сезоне Эмерсон провел 37 матчей за "Лион", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего итальянца в 14 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка
- Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО