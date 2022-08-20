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Манчестер Юнайтед отдаст центрального защитника в аренду в Лигу 1

Англия
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Манчестер Юнайтед отдаст центрального защитника в аренду в Лигу 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Манчестер Юнайтед” может отдать своего центрального защитника Эрика Байи в аренду во французский “Марсель”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Фокейцы” близки к согласованию арендного соглашения с английским клубом. Контракт будет подписан с правом выкупа.

Сейчас ведутся переговоры с агентами 28-летнего ивуарийца. Они хотят выбить для своего агента наилучшие условия, ведь при условии полноценного трансфера в будущем Байи будет получать такую ​​же зарплату.

Отметим, что Эрик перебрался в “Манчестер Юнайтед” из “Вильярреала” летом 2016-го года за 38 миллионов евро. В общей сложности он провел 113 матчей. Интересно, что за шестилетний период в Манчестере ивуариец получил 16 травм, из-за чего пропустил ориентировочно 566 дней.

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В статье: Марсель Манчестер Юнайтед Эрик Байи Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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