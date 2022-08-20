  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Новые короли стандартов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Новые короли стандартов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Гол Кейна с углового принес шпорам вторую победу в чемпионате 

АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Новые короли стандартов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Летом к тренерскому штабу “Тоттенхэма” присоединился 69-летний специалист Джанни Вио. Вио долгое время совмещал работу в банке с любительским увлечением тренерством, в частности его интересовали стандарты. Он написал книгу об этом аспекте футбола и по собственным словам разработал около 5000 вариантов розыгрышей стандартов. Прошлым летом Вио работал со сборной Италии и поучаствовал в победе на Евро. Его работа уже имеет свои плоды в “Тоттенхэме”, а сыграно всего три тура.

В прошлой игре с “Челси” ничью “шпорам” принес гол с углового Кейна на 90+6 минуте. Сегодня благодаря корнеру “Тоттенхэм” взял все три очка.

Первый тайм “Тоттенхэм” откровенно провалил и на перерыв некоторые болельщики “шпор” даже проводили свою команду свистом. У хозяев за 45 минут был всего один удар по воротам “Вулверхэмптона”, у гостей ударов было 12.

“Вулверхэмптон” действовал очень дисциплинированно и компактно при схеме 5-3-2 без мяча, игроки атаки “Тоттенхэма” были медленными и пассивными, команде Конте явно не хватало интенсивности. Единственный момент был создан после навеса Перишича и удара головой Кейна под перекладину – Са сделал хороший сэйв.

“Вулверхэмптон” сосредоточился на дальних ударах, специалистов в этом деле у “Вулвз” предостаточно. Активны были новички Гендеш и Нуньеш, экс-игрок “Спортинга” мог открывать счет после паса Невеша, но мяч после его удара прокатился рядом со штангой.

Во втором тайме “Тоттенхэм” заметно добавил. Начали двигаться Кейн, Кулусевски, Перишич, Эмерсон. Только Сон все еще был мало похож на себя. Кореец продолжает оставаться без голов.

У “Тоттенхэма” появились моменты. Удар Кейна в перекладину, Сона в штангу, еще раз кореец выходил на ворота Са, но ему помешал пробить Коллинз.

А дальше был ключевой угловой. Подача Сона на ближнюю штангу, Перишич продлевает мяч затылком, Кейн выиграл борьбу у Коллинза, и пробил мяч в ворота. Это 185-й гол Кейна в Премьер-лиге и 250-й за “Тоттенхэм” в целом.

Пропущенный мяч негативно подействовал на игроков “Вулверхэмптона”, и в игру им так вернуться не удалось. Ко второму мячу был ближе “Тоттенхэм”, но в итоге гол Кейна остался единственным. 1:0 – “Тоттенхэм” возглавил турнирную таблицу АПЛ, но впереди еще девять матчей тура.

Чемпионат Англии, третий тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61298 зрителей

“Тоттенхэм” – “Вулверхэмптон” 1:0

Гол: Кейн 64

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич (Сессеньон 76) – Кулусевски (Биссума 86), Кейн, Сон (Ришарлисон 76)

“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Коллинз, Хонни – Аит-Нури (Семеду 71), Моутиньо (Дендокер 58), Невеш, Нуньеш, Нету (Траоре 71) – Гедеш (Хван 81), Поденсе (Хименес 59)

Предупреждения: Хейбьерг 11, Кейн 67 – Аит-Нури 56, Коллинз 67

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде