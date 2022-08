АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Новые короли стандартов

Летом к тренерскому штабу “Тоттенхэма” присоединился 69-летний специалист Джанни Вио. Вио долгое время совмещал работу в банке с любительским увлечением тренерством, в частности его интересовали стандарты. Он написал книгу об этом аспекте футбола и по собственным словам разработал около 5000 вариантов розыгрышей стандартов. Прошлым летом Вио работал со сборной Италии и поучаствовал в победе на Евро. Его работа уже имеет свои плоды в “Тоттенхэме”, а сыграно всего три тура.

В прошлой игре с “Челси” ничью “шпорам” принес гол с углового Кейна на 90+6 минуте. Сегодня благодаря корнеру “Тоттенхэм” взял все три очка.

Первый тайм “Тоттенхэм” откровенно провалил и на перерыв некоторые болельщики “шпор” даже проводили свою команду свистом. У хозяев за 45 минут был всего один удар по воротам “Вулверхэмптона”, у гостей ударов было 12.

“Вулверхэмптон” действовал очень дисциплинированно и компактно при схеме 5-3-2 без мяча, игроки атаки “Тоттенхэма” были медленными и пассивными, команде Конте явно не хватало интенсивности. Единственный момент был создан после навеса Перишича и удара головой Кейна под перекладину – Са сделал хороший сэйв.

“Вулверхэмптон” сосредоточился на дальних ударах, специалистов в этом деле у “Вулвз” предостаточно. Активны были новички Гендеш и Нуньеш, экс-игрок “Спортинга” мог открывать счет после паса Невеша, но мяч после его удара прокатился рядом со штангой.

Во втором тайме “Тоттенхэм” заметно добавил. Начали двигаться Кейн, Кулусевски, Перишич, Эмерсон. Только Сон все еще был мало похож на себя. Кореец продолжает оставаться без голов.

У “Тоттенхэма” появились моменты. Удар Кейна в перекладину, Сона в штангу, еще раз кореец выходил на ворота Са, но ему помешал пробить Коллинз.

А дальше был ключевой угловой. Подача Сона на ближнюю штангу, Перишич продлевает мяч затылком, Кейн выиграл борьбу у Коллинза, и пробил мяч в ворота. Это 185-й гол Кейна в Премьер-лиге и 250-й за “Тоттенхэм” в целом.

