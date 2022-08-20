АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0. Новые короли стандартов

Летом к тренерскому штабу “Тоттенхэма” присоединился 69-летний специалист Джанни Вио. Вио долгое время совмещал работу в банке с любительским увлечением тренерством, в частности его интересовали стандарты. Он написал книгу об этом аспекте футбола и по собственным словам разработал около 5000 вариантов розыгрышей стандартов. Прошлым летом Вио работал со сборной Италии и поучаствовал в победе на Евро. Его работа уже имеет свои плоды в “Тоттенхэме”, а сыграно всего три тура.

В прошлой игре с “Челси” ничью “шпорам” принес гол с углового Кейна на 90+6 минуте. Сегодня благодаря корнеру “Тоттенхэм” взял все три очка.

Первый тайм “Тоттенхэм” откровенно провалил и на перерыв некоторые болельщики “шпор” даже проводили свою команду свистом. У хозяев за 45 минут был всего один удар по воротам “Вулверхэмптона”, у гостей ударов было 12.

“Вулверхэмптон” действовал очень дисциплинированно и компактно при схеме 5-3-2 без мяча, игроки атаки “Тоттенхэма” были медленными и пассивными, команде Конте явно не хватало интенсивности. Единственный момент был создан после навеса Перишича и удара головой Кейна под перекладину – Са сделал хороший сэйв.

“Вулверхэмптон” сосредоточился на дальних ударах, специалистов в этом деле у “Вулвз” предостаточно. Активны были новички Гендеш и Нуньеш, экс-игрок “Спортинга” мог открывать счет после паса Невеша, но мяч после его удара прокатился рядом со штангой.

???? Increasing the intensity pic.twitter.com/ZEjCVtNEzC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 20, 2022

Во втором тайме “Тоттенхэм” заметно добавил. Начали двигаться Кейн, Кулусевски, Перишич, Эмерсон. Только Сон все еще был мало похож на себя. Кореец продолжает оставаться без голов.

У “Тоттенхэма” появились моменты. Удар Кейна в перекладину, Сона в штангу, еще раз кореец выходил на ворота Са, но ему помешал пробить Коллинз.

А дальше был ключевой угловой. Подача Сона на ближнюю штангу, Перишич продлевает мяч затылком, Кейн выиграл борьбу у Коллинза, и пробил мяч в ворота. Это 185-й гол Кейна в Премьер-лиге и 250-й за “Тоттенхэм” в целом.

Harry Kane has scored the most goals for one club in #PL history ????⚪️@HKane | @SpursOfficial pic.twitter.com/VuTEkLCXhq — Premier League (@premierleague) August 20, 2022

Пропущенный мяч негативно подействовал на игроков “Вулверхэмптона”, и в игру им так вернуться не удалось. Ко второму мячу был ближе “Тоттенхэм”, но в итоге гол Кейна остался единственным. 1:0 – “Тоттенхэм” возглавил турнирную таблицу АПЛ, но впереди еще девять матчей тура.

Чемпионат Англии, третий тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61298 зрителей

“Тоттенхэм” – “Вулверхэмптон” 1:0

Гол: Кейн 64

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич (Сессеньон 76) – Кулусевски (Биссума 86), Кейн, Сон (Ришарлисон 76)

“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Коллинз, Хонни – Аит-Нури (Семеду 71), Моутиньо (Дендокер 58), Невеш, Нуньеш, Нету (Траоре 71) – Гедеш (Хван 81), Поденсе (Хименес 59)

Предупреждения: Хейбьерг 11, Кейн 67 – Аит-Нури 56, Коллинз 67