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АПЛ. Арсенал в гостях разгромил новичка АПЛ
Зинченко впервые провел полный матч в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
"Виталити" (Борнмут)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Борнмут" - "Арсенал" 0:3
Голы: Эдегор 5, 11, Салиба 54
Борнмут: Траверс – Мефам, Сенеси (Энтони 46), Келли – Смит, Лерма, Биллинг (Кристи 65), Земура – Тавернье, Пирсон (Кук 46) – Мур
Арсенал: Ремсдейл – Уайт (Томиясу 74), Салиба, Габриэль, Зинченко – Партей, Джака (Локонга 88) – Сака (Тирни 88), Эдегор (Смит-Роу 74), Мартинелли (Нкетиа 74) – Жезус
Предупреждения: Земура 27, Смит 60 – Жезус 53
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