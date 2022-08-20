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АПЛ. Арсенал в гостях разгромил новичка АПЛ

Англия
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Зинченко впервые провел полный матч в сезоне

АПЛ. Арсенал в гостях разгромил новичка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

"Виталити" (Борнмут)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Борнмут" - "Арсенал" 0:3

Голы: Эдегор 5, 11, Салиба 54

Борнмут: Траверс – Мефам, Сенеси (Энтони 46), Келли – Смит, Лерма, Биллинг (Кристи 65), Земура – Тавернье, Пирсон (Кук 46) – Мур

Арсенал: Ремсдейл – Уайт (Томиясу 74), Салиба, Габриэль, Зинченко – Партей, Джака (Локонга 88) – Сака (Тирни 88), Эдегор (Смит-Роу 74), Мартинелли (Нкетиа 74) – Жезус

Предупреждения: Земура 27, Смит 60 – Жезус 53

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут
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