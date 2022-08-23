Челси сделал первое предложение по Обамеянгу

"Челси" сделал первое предложение по покупке нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE. "Синие" готовы платить за 33-летнего игрока 15 миллионов евро.

"Барса", в свою очередь, хочет 25-30 миллионов евро за габонца. Хави не хочет его отпускать, но "Барсе" нужно продавать игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

Трансфер Обамеянга позволил бы "Барселоне" зарегистрировать Жюля Кунде.

Обамеянг пришел в "Барселону" в январе. За половину сезона он провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 15 миллионов евро.