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Челси сделал первое предложение по Обамеянгу
Далеко от требований "Барсы"
Фото: https://twitter.com/Auba
"Челси" сделал первое предложение по покупке нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE. "Синие" готовы платить за 33-летнего игрока 15 миллионов евро.
"Барса", в свою очередь, хочет 25-30 миллионов евро за габонца. Хави не хочет его отпускать, но "Барсе" нужно продавать игроков, чтобы зарегистрировать новичков.
Трансфер Обамеянга позволил бы "Барселоне" зарегистрировать Жюля Кунде.
Обамеянг пришел в "Барселону" в январе. За половину сезона он провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 15 миллионов евро.
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