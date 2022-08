Официально: Вест Хэм подписал Эмерсона из Челси

"Вест Хэм" объявил о подписании крайнего защитника "Челси" Эмерсона. 28-летний итальянец подписал контракт по схеме "4+1".

"Молотобойцы" не назвали сумму сделки, но Фабрицио Романо сообщал о 13 миллионах фунтов чистыми + 2 миллиона в виде бонусов.

West Ham are finally closing on deal for Emerson Palmieri with Chelsea. Clubs prepared to seal agreement for £13m plus £2m* fee, permanent deal with Emerson discussing personal terms. ????⚒️ #WHUFC



There are some details to be clarified over the weekend before deal done. #CFC pic.twitter.com/VuszyZNZ87