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Вест Хэм торгует у Лиона Пакету за € 40 млн
Стороны пока не достигли соглашения
Фото: twitter.com/OL / Автор: неизвестен
Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 24-летнего бразильского футболиста заинтересован "
Напомним, Пакета выступает за "Лион" с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета "Фламенго" и "Милана". В нынешнем сезоне Пакета принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.
Напомним, что "Вест Хэм" в трёх матчах не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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