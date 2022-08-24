СМИ: Эвертон хочет, чтобы Челси включил в сделку по Гордону Галлахера или Броя

"Эвертон" попросил "Челси" включить игрока в сделку по трансферу вингера Энтони Гордона, сообщает talkSPORT.

"Ириски" хотят, чтобы помимо денежной компенсации за трансфер вингера лондонцы отдали одного из своих игроков – хавбека Конора Галлахера или нападающего Армандо Броя.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" просит 50 миллионов чистыми и 10 в виде бонусов за трансфер Гордона.

Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Гордона в 20 миллионов евро, а 22-летнего Галлахера и 20-летнего Броя в 25 и 22 миллиона евро, соответственно.

Галлахер провел прошлый сезон в аренде за "Кристал Пэлас". Он выходил на поле 39 раз, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Броя провел в прошлом сезоне 38 матчей за "Саутгемптон", забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.