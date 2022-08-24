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СМИ: Эвертон хочет, чтобы Челси включил в сделку по Гордону Галлахера или Броя
При том, что они оба стоят больше Гордона
Фото: twitter.com/CPFC
"Эвертон" попросил "Челси" включить игрока в сделку по трансферу вингера Энтони Гордона, сообщает talkSPORT.
"Ириски" хотят, чтобы помимо денежной компенсации за трансфер вингера лондонцы отдали одного из своих игроков – хавбека Конора Галлахера или нападающего Армандо Броя.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" просит 50 миллионов чистыми и 10 в виде бонусов за трансфер Гордона.
Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Гордона в 20 миллионов евро, а 22-летнего Галлахера и 20-летнего Броя в 25 и 22 миллиона евро, соответственно.
Галлахер провел прошлый сезон в аренде за "Кристал Пэлас". Он выходил на поле 39 раз, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Броя провел в прошлом сезоне 38 матчей за "Саутгемптон", забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
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