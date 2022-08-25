Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Николя Пепе подписал контракт с Ниццей
К сожалению фанатов "Арсенала", не полноценный
Фото: ogcnice.com
Полузащитник "Арсенала" Николя Пепе перешел в аренду в "Ниццу". Аренда до конца сезона без права выкупа.
Ранее сообщалось, что "Ницца" возьмет на себя большую часть зарплаты.
New Aiglon in town ????????⚫️#OGCNice #Pepe— OGC Nice ???????????????? (@ogcnice_eng) August 25, 2022
pic.twitter.com/zVA0r92T2p
Пепе пришел в "Арсенал" летом 2019 года за рекордные на тот момент для клуба 80 миллионов евро. В итоге он провел за клуб 112 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
- В чемпионате Аргентины забит гол с 70 метров. К удару причастен экс-игрок Днепра-1 - ВИДЕО
- Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ
- Зинченко установил рекорд АПЛ как игрок с наибольшим процентом побед
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо