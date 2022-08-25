Официально: Николя Пепе подписал контракт с Ниццей

Полузащитник "Арсенала" Николя Пепе перешел в аренду в "Ниццу". Аренда до конца сезона без права выкупа.

Ранее сообщалось, что "Ницца" возьмет на себя большую часть зарплаты.

Пепе пришел в "Арсенал" летом 2019 года за рекордные на тот момент для клуба 80 миллионов евро. В итоге он провел за клуб 112 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.